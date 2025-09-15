통화 / RTX
RTX: RTX Corporation
158.22 USD 0.02 (0.01%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RTX 환율이 오늘 0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 156.69이고 고가는 158.62이었습니다.
RTX Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
156.69 158.62
년간 변동
112.27 161.26
- 이전 종가
- 158.20
- 시가
- 157.41
- Bid
- 158.22
- Ask
- 158.52
- 저가
- 156.69
- 고가
- 158.62
- 볼륨
- 5.783 K
- 일일 변동
- 0.01%
- 월 변동
- -0.03%
- 6개월 변동
- 19.73%
- 년간 변동율
- 30.56%
