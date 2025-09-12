KurseKategorien
RTX: RTX Corporation

158.20 USD 0.16 (0.10%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RTX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 156.50 bis zu einem Hoch von 158.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die RTX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
156.50 158.29
Jahresspanne
112.27 161.26
Vorheriger Schlusskurs
158.36
Eröffnung
157.15
Bid
158.20
Ask
158.50
Tief
156.50
Hoch
158.29
Volumen
4.666 K
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-0.04%
6-Monatsänderung
19.71%
Jahresänderung
30.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K