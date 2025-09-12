Währungen / RTX
RTX: RTX Corporation
158.20 USD 0.16 (0.10%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RTX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 156.50 bis zu einem Hoch von 158.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die RTX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
156.50 158.29
Jahresspanne
112.27 161.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 158.36
- Eröffnung
- 157.15
- Bid
- 158.20
- Ask
- 158.50
- Tief
- 156.50
- Hoch
- 158.29
- Volumen
- 4.666 K
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.04%
- 6-Monatsänderung
- 19.71%
- Jahresänderung
- 30.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K