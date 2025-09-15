CotationsSections
Devises / RTX
Retour à Actions

RTX: RTX Corporation

158.22 USD 0.02 (0.01%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RTX a changé de 0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 156.69 et à un maximum de 158.62.

Suivez la dynamique RTX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RTX Nouvelles

Range quotidien
156.69 158.62
Range Annuel
112.27 161.26
Clôture Précédente
158.20
Ouverture
158.47
Bid
158.22
Ask
158.52
Plus Bas
156.69
Plus Haut
158.62
Volume
6.398 K
Changement quotidien
0.01%
Changement Mensuel
-0.03%
Changement à 6 Mois
19.73%
Changement Annuel
30.56%
20 septembre, samedi