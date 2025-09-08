КотировкиРазделы
RTX
RTX: RTX Corporation

158.57 USD 0.14 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RTX за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 157.64, а максимальная — 159.95.

Новости RTX

Дневной диапазон
157.64 159.95
Годовой диапазон
112.27 161.26
Предыдущее закрытие
158.43
Open
159.90
Bid
158.57
Ask
158.87
Low
157.64
High
159.95
Объем
10.228 K
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
19.99%
Годовое изменение
30.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.