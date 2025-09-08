Валюты / RTX
RTX: RTX Corporation
158.57 USD 0.14 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RTX за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 157.64, а максимальная — 159.95.
Следите за динамикой RTX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RTX
- RTX Corp. получила контракт на $670 миллионов на запчасти для двигательной системы F135
- RTX Corp. awarded $670 million contract for F135 propulsion system spares
- Netherlands to acquire RTX’s AIM-120C-8 missiles in $570 million deal
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- Why RTX (RTX) Outpaced the Stock Market Today
- Thales eyes more SAMP/T deals after Denmark picks European anti-missile system
- Raytheon UK to supply GPS anti-jamming systems for CV90 vehicles
- The $2.3 Billion Startup That's 3D-Printing America's Next War Machine
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Astronics' Aerospace Segment Gains Strength on Rising Demand
- RTX Stock: Re-Rated, Even With Margin Work Left To Do (NYSE:RTX)
- Pentagon starts process of finding Golden Dome contractors
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- RTX Corporation (RTX) Corporation Presents at Morgan
- RTX at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth and Challenges
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Bernstein raises RTX stock price target to $157 on defense outlook
- Pratt & Whitney secures $18 million NATO engine sustainment contract
- Poland Shoots Down Russian Drones, First Direct NATO-Russia Clash Since Ukraine War Began - iShares U.S. Energy ETF (ARCA:IYE), iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA)
- Howmet Aerospace's Expenses are on the Rise: Will It Affect Margins?
- Pratt & Whitney Canada to lead EU’s hybrid-electric aviation project
- RTX Wins $205M Contract for Radar-Guided Gun: Buy the Stock Now?
- RTX (RTX) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Дневной диапазон
157.64 159.95
Годовой диапазон
112.27 161.26
- Предыдущее закрытие
- 158.43
- Open
- 159.90
- Bid
- 158.57
- Ask
- 158.87
- Low
- 157.64
- High
- 159.95
- Объем
- 10.228 K
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 19.99%
- Годовое изменение
- 30.84%
