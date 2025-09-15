Valute / RTX
RTX: RTX Corporation
158.22 USD 0.02 (0.01%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RTX ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 156.69 e ad un massimo di 158.62.
Segui le dinamiche di RTX Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
156.69 158.62
Intervallo Annuale
112.27 161.26
- Chiusura Precedente
- 158.20
- Apertura
- 158.47
- Bid
- 158.22
- Ask
- 158.52
- Minimo
- 156.69
- Massimo
- 158.62
- Volume
- 6.398 K
- Variazione giornaliera
- 0.01%
- Variazione Mensile
- -0.03%
- Variazione Semestrale
- 19.73%
- Variazione Annuale
- 30.56%
20 settembre, sabato