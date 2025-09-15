QuotazioniSezioni
RTX: RTX Corporation

158.22 USD 0.02 (0.01%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RTX ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 156.69 e ad un massimo di 158.62.

Segui le dinamiche di RTX Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
156.69 158.62
Intervallo Annuale
112.27 161.26
Chiusura Precedente
158.20
Apertura
158.47
Bid
158.22
Ask
158.52
Minimo
156.69
Massimo
158.62
Volume
6.398 K
Variazione giornaliera
0.01%
Variazione Mensile
-0.03%
Variazione Semestrale
19.73%
Variazione Annuale
30.56%
