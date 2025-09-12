CotizacionesSecciones
RTX: RTX Corporation

158.36 USD 0.21 (0.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RTX de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.62, mientras que el máximo ha alcanzado 159.31.

Rango diario
157.62 159.31
Rango anual
112.27 161.26
Cierres anteriores
158.57
Open
158.60
Bid
158.36
Ask
158.66
Low
157.62
High
159.31
Volumen
6.360 K
Cambio diario
-0.13%
Cambio mensual
0.06%
Cambio a 6 meses
19.83%
Cambio anual
30.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B