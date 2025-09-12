Divisas / RTX
RTX: RTX Corporation
158.36 USD 0.21 (0.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RTX de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.62, mientras que el máximo ha alcanzado 159.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RTX Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RTX News
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Raytheon recibe contrato de 43 millones de dólares para rediseño del misil SM-6
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- RTX Corporation (RTX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- RC Fornax nombra a Richard Smith como director no ejecutivo
- RTX Corp. recibe contrato de $670 millones para repuestos del sistema F135
- Holanda adquirirá misiles AIM-120C-8 de RTX en acuerdo de 570 millones de dólares
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- Why RTX (RTX) Outpaced the Stock Market Today
- Thales eyes more SAMP/T deals after Denmark picks European anti-missile system
- Raytheon UK suministrará sistemas anti-interferencias GPS para vehículos CV90
- The $2.3 Billion Startup That's 3D-Printing America's Next War Machine
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Astronics' Aerospace Segment Gains Strength on Rising Demand
- RTX valida el modelo de Valor razonable de InvestingPro con rendimiento del 86%
Rango diario
157.62 159.31
Rango anual
112.27 161.26
Cierres anteriores
- 158.57
Open
- 158.60
Bid
- 158.36
Ask
- 158.66
Low
- 157.62
High
- 159.31
Volumen
- 6.360 K
Cambio diario
- -0.13%
Cambio mensual
- 0.06%
Cambio a 6 meses
- 19.83%
Cambio anual
- 30.67%
