RELX: RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One
47.11 USD 0.42 (0.90%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RELX para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.99 e o mais alto foi 47.57.
Veja a dinâmica do par de moedas RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RELX Notícias
Faixa diária
46.99 47.57
Faixa anual
44.18 56.33
- Fechamento anterior
- 46.69
- Open
- 47.06
- Bid
- 47.11
- Ask
- 47.41
- Low
- 46.99
- High
- 47.57
- Volume
- 2.166 K
- Mudança diária
- 0.90%
- Mudança mensal
- 2.86%
- Mudança de 6 meses
- -6.47%
- Mudança anual
- -0.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh