RELX: RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One
46.69 USD 0.18 (0.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RELX за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.63, а максимальная — 46.99.
Следите за динамикой RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
46.63 46.99
Годовой диапазон
44.18 56.33
- Предыдущее закрытие
- 46.87
- Open
- 46.92
- Bid
- 46.69
- Ask
- 46.99
- Low
- 46.63
- High
- 46.99
- Объем
- 2.552 K
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- -7.31%
- Годовое изменение
- -1.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.