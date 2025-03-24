FiyatlarBölümler
Dövizler / RELX
RELX: RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One

47.01 USD 0.60 (1.26%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RELX fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.85 ve Yüksek fiyatı olarak 47.43 aralığında işlem gördü.

RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
46.85 47.43
Yıllık aralık
44.18 56.33
Önceki kapanış
47.61
Açılış
47.20
Satış
47.01
Alış
47.31
Düşük
46.85
Yüksek
47.43
Hacim
1.815 K
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
2.64%
6 aylık değişim
-6.67%
Yıllık değişim
-0.91%
