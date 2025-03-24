KurseKategorien
Währungen / RELX
Zurück zum Aktien

RELX: RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One

47.61 USD 0.50 (1.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RELX hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.59 bis zu einem Hoch von 48.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RELX News

Tagesspanne
47.59 48.39
Jahresspanne
44.18 56.33
Vorheriger Schlusskurs
47.11
Eröffnung
48.28
Bid
47.61
Ask
47.91
Tief
47.59
Hoch
48.39
Volumen
4.267 K
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
3.95%
6-Monatsänderung
-5.48%
Jahresänderung
0.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K