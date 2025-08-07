Moedas / QLYS
QLYS: Qualys Inc
133.73 USD 1.52 (1.15%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QLYS para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 133.12 e o mais alto foi 133.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Qualys Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
133.12 133.73
Faixa anual
112.67 170.00
- Fechamento anterior
- 132.21
- Open
- 133.48
- Bid
- 133.73
- Ask
- 134.03
- Low
- 133.12
- High
- 133.73
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- 0.55%
- Mudança de 6 meses
- 5.58%
- Mudança anual
- 4.15%
