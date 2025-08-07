КотировкиРазделы
QLYS
QLYS: Qualys Inc

132.20 USD 0.12 (0.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QLYS за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.00, а максимальная — 133.15.

Следите за динамикой Qualys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
131.00 133.15
Годовой диапазон
112.67 170.00
Предыдущее закрытие
132.08
Open
131.51
Bid
132.20
Ask
132.50
Low
131.00
High
133.15
Объем
534
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-0.60%
6-месячное изменение
4.37%
Годовое изменение
2.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.