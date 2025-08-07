Валюты / QLYS
QLYS: Qualys Inc
132.20 USD 0.12 (0.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QLYS за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.00, а максимальная — 133.15.
Следите за динамикой Qualys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
131.00 133.15
Годовой диапазон
112.67 170.00
- Предыдущее закрытие
- 132.08
- Open
- 131.51
- Bid
- 132.20
- Ask
- 132.50
- Low
- 131.00
- High
- 133.15
- Объем
- 534
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -0.60%
- 6-месячное изменение
- 4.37%
- Годовое изменение
- 2.96%
