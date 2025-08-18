通貨 / QLYS
QLYS: Qualys Inc
135.78 USD 3.57 (2.70%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QLYSの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり133.12の安値と136.70の高値で取引されました。
Qualys Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QLYS News
- Qualys: Visible Growth Catalysts To Drive Growth Acceleration (NASDAQ:QLYS)
- Buy 5 Mid-Cap AI-Infrastructure Developers Post Fed Interest Rate Cut
- Qualys社のCEOタカール氏、1.1百万ドル相当の株式を売却
- Qualys Nasdaq:QLYS CEO Thakar sells $1.1m in shares
- A Stock to Buy Today
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Palo Alto Networks Rises 16% in a Month: Time to Hold or Book Profits?
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Zacks Industry Outlook Highlights Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet and Qualys
- 4 Stocks to Watch From a Prospering Security Industry Trend
- AI Adoption and Cloud Growth to Boost Salesforce's Q2 Earnings?
- Ambarella Stock Soars 19% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- NVIDIA Q2 Earnings Beat, Stock Falls on Data Center Sales Miss
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Qualys achieves FedRAMP high authorization for cyber risk platform
- CYBR vs. QLYS: Which Cybersecurity Stock is the Better Buy Now?
- AI Demand and Datacenter Momentum to Lift NVIDIA's Q2 Earnings
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Qualys Stock?
- Analog Devices Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Forget Chips. Cybersecurity Is AI’s Most Explosive Growth Market
- FTNT vs. QLYS: Which Cybersecurity Stock Deserves Your Investment?
- Palo Alto Networks Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- CrowdStrike vs. Qualys: Which Cybersecurity Stock is a Better Buy?
1日のレンジ
133.12 136.70
1年のレンジ
112.67 170.00
- 以前の終値
- 132.21
- 始値
- 133.48
- 買値
- 135.78
- 買値
- 136.08
- 安値
- 133.12
- 高値
- 136.70
- 出来高
- 635
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- 2.09%
- 6ヶ月の変化
- 7.20%
- 1年の変化
- 5.75%
