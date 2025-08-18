QuotazioniSezioni
Valute / QLYS
Tornare a Azioni

QLYS: Qualys Inc

135.56 USD 0.22 (0.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QLYS ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 133.92 e ad un massimo di 136.36.

Segui le dinamiche di Qualys Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLYS News

Intervallo Giornaliero
133.92 136.36
Intervallo Annuale
112.67 170.00
Chiusura Precedente
135.78
Apertura
136.03
Bid
135.56
Ask
135.86
Minimo
133.92
Massimo
136.36
Volume
636
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
1.92%
Variazione Semestrale
7.03%
Variazione Annuale
5.58%
20 settembre, sabato