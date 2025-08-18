Valute / QLYS
QLYS: Qualys Inc
135.56 USD 0.22 (0.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QLYS ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 133.92 e ad un massimo di 136.36.
Segui le dinamiche di Qualys Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QLYS News
Intervallo Giornaliero
133.92 136.36
Intervallo Annuale
112.67 170.00
- Chiusura Precedente
- 135.78
- Apertura
- 136.03
- Bid
- 135.56
- Ask
- 135.86
- Minimo
- 133.92
- Massimo
- 136.36
- Volume
- 636
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 1.92%
- Variazione Semestrale
- 7.03%
- Variazione Annuale
- 5.58%
20 settembre, sabato