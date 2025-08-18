Währungen / QLYS
QLYS: Qualys Inc
135.78 USD 3.57 (2.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QLYS hat sich für heute um 2.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.12 bis zu einem Hoch von 136.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Qualys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
133.12 136.70
Jahresspanne
112.67 170.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 132.21
- Eröffnung
- 133.48
- Bid
- 135.78
- Ask
- 136.08
- Tief
- 133.12
- Hoch
- 136.70
- Volumen
- 635
- Tagesänderung
- 2.70%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 7.20%
- Jahresänderung
- 5.75%
