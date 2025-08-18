KurseKategorien
Währungen / QLYS
QLYS: Qualys Inc

135.78 USD 3.57 (2.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QLYS hat sich für heute um 2.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.12 bis zu einem Hoch von 136.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Qualys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
133.12 136.70
Jahresspanne
112.67 170.00
Vorheriger Schlusskurs
132.21
Eröffnung
133.48
Bid
135.78
Ask
136.08
Tief
133.12
Hoch
136.70
Volumen
635
Tagesänderung
2.70%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
7.20%
Jahresänderung
5.75%
