Dövizler / QLYS
QLYS: Qualys Inc
135.56 USD 0.22 (0.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QLYS fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.92 ve Yüksek fiyatı olarak 136.36 aralığında işlem gördü.
Qualys Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QLYS haberleri
Günlük aralık
133.92 136.36
Yıllık aralık
112.67 170.00
- Önceki kapanış
- 135.78
- Açılış
- 136.03
- Satış
- 135.56
- Alış
- 135.86
- Düşük
- 133.92
- Yüksek
- 136.36
- Hacim
- 636
- Günlük değişim
- -0.16%
- Aylık değişim
- 1.92%
- 6 aylık değişim
- 7.03%
- Yıllık değişim
- 5.58%
21 Eylül, Pazar