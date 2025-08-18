FiyatlarBölümler
Dövizler / QLYS
QLYS: Qualys Inc

135.56 USD 0.22 (0.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QLYS fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.92 ve Yüksek fiyatı olarak 136.36 aralığında işlem gördü.

Qualys Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
133.92 136.36
Yıllık aralık
112.67 170.00
Önceki kapanış
135.78
Açılış
136.03
Satış
135.56
Alış
135.86
Düşük
133.92
Yüksek
136.36
Hacim
636
Günlük değişim
-0.16%
Aylık değişim
1.92%
6 aylık değişim
7.03%
Yıllık değişim
5.58%
