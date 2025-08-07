货币 / QLYS
QLYS: Qualys Inc
132.33 USD 0.13 (0.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QLYS汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点131.94和高点133.95进行交易。
关注Qualys Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
131.94 133.95
年范围
112.67 170.00
- 前一天收盘价
- 132.20
- 开盘价
- 132.63
- 卖价
- 132.33
- 买价
- 132.63
- 最低价
- 131.94
- 最高价
- 133.95
- 交易量
- 149
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- -0.50%
- 6个月变化
- 4.48%
- 年变化
- 3.06%
