CotizacionesSecciones
Divisas / QLYS
Volver a Acciones

QLYS: Qualys Inc

132.21 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QLYS de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 131.00, mientras que el máximo ha alcanzado 133.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Qualys Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLYS News

Rango diario
131.00 133.95
Rango anual
112.67 170.00
Cierres anteriores
132.20
Open
132.63
Bid
132.21
Ask
132.51
Low
131.00
High
133.95
Volumen
517
Cambio diario
0.01%
Cambio mensual
-0.59%
Cambio a 6 meses
4.38%
Cambio anual
2.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B