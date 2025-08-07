Divisas / QLYS
QLYS: Qualys Inc
132.21 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QLYS de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 131.00, mientras que el máximo ha alcanzado 133.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Qualys Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
131.00 133.95
Rango anual
112.67 170.00
- Cierres anteriores
- 132.20
- Open
- 132.63
- Bid
- 132.21
- Ask
- 132.51
- Low
- 131.00
- High
- 133.95
- Volumen
- 517
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- -0.59%
- Cambio a 6 meses
- 4.38%
- Cambio anual
- 2.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B