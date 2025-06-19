Moedas / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.49 USD 0.27 (0.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QFIN para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.31 e o mais alto foi 30.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Qifu Technology Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QFIN Notícias
Faixa diária
30.31 30.92
Faixa anual
27.65 48.94
- Fechamento anterior
- 30.76
- Open
- 30.75
- Bid
- 30.49
- Ask
- 30.79
- Low
- 30.31
- High
- 30.92
- Volume
- 548
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 4.74%
- Mudança de 6 meses
- -32.41%
- Mudança anual
- 0.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh