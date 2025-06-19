Валюты / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
28.84 USD 0.07 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QFIN за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.55, а максимальная — 29.24.
Следите за динамикой Qifu Technology Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.55 29.24
Годовой диапазон
27.65 48.94
- Предыдущее закрытие
- 28.77
- Open
- 28.85
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Low
- 28.55
- High
- 29.24
- Объем
- 1.853 K
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -0.93%
- 6-месячное изменение
- -36.07%
- Годовое изменение
- -4.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.