Dövizler / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.33 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QFIN fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.41 ve Yüksek fiyatı olarak 30.42 aralığında işlem gördü.
Qifu Technology Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QFIN haberleri
Günlük aralık
29.41 30.42
Yıllık aralık
27.65 48.94
- Önceki kapanış
- 30.34
- Açılış
- 30.39
- Satış
- 30.33
- Alış
- 30.63
- Düşük
- 29.41
- Yüksek
- 30.42
- Hacim
- 4.714 K
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- 4.19%
- 6 aylık değişim
- -32.76%
- Yıllık değişim
- 0.43%
21 Eylül, Pazar