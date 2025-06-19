クォートセクション
通貨 / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares

30.34 USD 0.42 (1.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QFINの今日の為替レートは、-1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり30.04の安値と30.92の高値で取引されました。

Qifu Technology Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.04 30.92
1年のレンジ
27.65 48.94
以前の終値
30.76
始値
30.75
買値
30.34
買値
30.64
安値
30.04
高値
30.92
出来高
5.060 K
1日の変化
-1.37%
1ヶ月の変化
4.23%
6ヶ月の変化
-32.74%
1年の変化
0.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K