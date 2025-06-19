通貨 / QFIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.34 USD 0.42 (1.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QFINの今日の為替レートは、-1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり30.04の安値と30.92の高値で取引されました。
Qifu Technology Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QFIN News
- Qfin Holdings: Solid Q2 2025 Results And I Am Still Bullish On This Underrated Fintech Gem
- QFIN or BX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Qfin Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QFIN)
- Qfin Holdings, Inc. (QFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Qfin Holdings DRC earnings beat by ¥0.02, revenue topped estimates
- Qfin Holdings Inc. - Sponsored ADR (QFIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- QFIN Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Qifu Technology, Inc. (QFIN)
- Best Growth Stocks to Buy for July 21st
- GPN to Help Mexican SMEs via Banamex Partnership Renewal
- Zacks.com featured highlights include Agnico Eagle Mines, UGI, Qifu Technology, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company and Group 1 Automotive
- Best Growth Stocks to Buy for July 17th
- DAVE Rallies 133% YTD: Is Acquiring the Stock Now Justified?
- 5 Dividend Growth Stocks for a Safe & Income-Driven Portfolio
- Best Growth Stocks to Buy for July 15th
- Quanta Services Powers Up A Group Of 14 Hot Stocks New To IBD Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20 And More
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Chinese AI Credit-Tech Stock Hits Technical Milestone As Wall Street Eyes Profit Growth
- DoorDash Leads 10 Top-Notch Stocks Onto IBD Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, More
- Dow Jones Futures: Stocks Quiet Amid Trump Tariffs; Elon Musk Tells Tesla Bull To 'Shut Up'
- Circle Internet, Heico, Cloudflare Among 10 New Stocks On IBD's Premier Watchlists
- Arm Stock Just Keeps Rising And Joins 2 More Watchlists: Check Out The IBD 50 List, Big Cap 20, IPO Leaders, Others
- CrowdStrike Secures Position On Top Stocks List: Check Out Today's Best Growth Stocks On IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists
- Returns Made In China: Three Strong Buy Financials
1日のレンジ
30.04 30.92
1年のレンジ
27.65 48.94
- 以前の終値
- 30.76
- 始値
- 30.75
- 買値
- 30.34
- 買値
- 30.64
- 安値
- 30.04
- 高値
- 30.92
- 出来高
- 5.060 K
- 1日の変化
- -1.37%
- 1ヶ月の変化
- 4.23%
- 6ヶ月の変化
- -32.74%
- 1年の変化
- 0.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K