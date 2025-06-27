QuotazioniSezioni
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares

30.33 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QFIN ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.41 e ad un massimo di 30.42.

Segui le dinamiche di Qifu Technology Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.41 30.42
Intervallo Annuale
27.65 48.94
Chiusura Precedente
30.34
Apertura
30.39
Bid
30.33
Ask
30.63
Minimo
29.41
Massimo
30.42
Volume
4.714 K
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
4.19%
Variazione Semestrale
-32.76%
Variazione Annuale
0.43%
