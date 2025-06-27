Valute / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.33 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QFIN ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.41 e ad un massimo di 30.42.
Segui le dinamiche di Qifu Technology Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QFIN News
Intervallo Giornaliero
29.41 30.42
Intervallo Annuale
27.65 48.94
- Chiusura Precedente
- 30.34
- Apertura
- 30.39
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- Minimo
- 29.41
- Massimo
- 30.42
- Volume
- 4.714 K
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 4.19%
- Variazione Semestrale
- -32.76%
- Variazione Annuale
- 0.43%
20 settembre, sabato