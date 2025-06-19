통화 / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.33 USD 0.01 (0.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QFIN 환율이 오늘 -0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.41이고 고가는 30.42이었습니다.
Qifu Technology Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
29.41 30.42
년간 변동
27.65 48.94
- 이전 종가
- 30.34
- 시가
- 30.39
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- 저가
- 29.41
- 고가
- 30.42
- 볼륨
- 4.714 K
- 일일 변동
- -0.03%
- 월 변동
- 4.19%
- 6개월 변동
- -32.76%
- 년간 변동율
- 0.43%
