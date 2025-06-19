CotizacionesSecciones
QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares

30.76 USD 1.92 (6.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QFIN de hoy ha cambiado un 6.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.95, mientras que el máximo ha alcanzado 31.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Qifu Technology Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
28.95 31.04
Rango anual
27.65 48.94
Cierres anteriores
28.84
Open
29.17
Bid
30.76
Ask
31.06
Low
28.95
High
31.04
Volumen
8.978 K
Cambio diario
6.66%
Cambio mensual
5.67%
Cambio a 6 meses
-31.81%
Cambio anual
1.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B