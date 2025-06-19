Divisas / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.76 USD 1.92 (6.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QFIN de hoy ha cambiado un 6.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.95, mientras que el máximo ha alcanzado 31.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Qifu Technology Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
28.95 31.04
Rango anual
27.65 48.94
- Cierres anteriores
- 28.84
- Open
- 29.17
- Bid
- 30.76
- Ask
- 31.06
- Low
- 28.95
- High
- 31.04
- Volumen
- 8.978 K
- Cambio diario
- 6.66%
- Cambio mensual
- 5.67%
- Cambio a 6 meses
- -31.81%
- Cambio anual
- 1.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B