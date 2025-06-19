货币 / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
28.84 USD 0.07 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QFIN汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点28.55和高点29.24进行交易。
关注Qifu Technology Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QFIN新闻
日范围
28.55 29.24
年范围
27.65 48.94
- 前一天收盘价
- 28.77
- 开盘价
- 28.85
- 卖价
- 28.84
- 买价
- 29.14
- 最低价
- 28.55
- 最高价
- 29.24
- 交易量
- 1.853 K
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -0.93%
- 6个月变化
- -36.07%
- 年变化
- -4.50%
