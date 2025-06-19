Währungen / QFIN
QFIN: Qifu Technology Inc - American Depositary Shares
30.34 USD 0.42 (1.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QFIN hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.04 bis zu einem Hoch von 30.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Qifu Technology Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QFIN News
Tagesspanne
30.04 30.92
Jahresspanne
27.65 48.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.76
- Eröffnung
- 30.75
- Bid
- 30.34
- Ask
- 30.64
- Tief
- 30.04
- Hoch
- 30.92
- Volumen
- 5.060 K
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- -32.74%
- Jahresänderung
- 0.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K