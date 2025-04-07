Moedas / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
10.82 USD 0.10 (0.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRE para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.20 e o mais alto foi 11.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Prenetics Global Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRE Notícias
- CEO da Prenetics diz ao Investing.com que crescimento do IM8 e estratégia de BTC impulsionarão retornos
- Prenetics CEO tells Investing.com IM8 growth and BTC strategy to drive returns
- Prenetics aumenta previsão de receita para 2025 com marca IM8 impulsionando crescimento
- Prenetics raises 2025 revenue guidance as IM8 brand drives growth
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Pensana to issue equity for incentive awards to employees
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
- Pensana awards long-term incentives to top management
- Singapore seen easing monetary policy as tariffs threaten growth
Faixa diária
10.20 11.00
Faixa anual
3.09 11.99
- Fechamento anterior
- 10.72
- Open
- 10.20
- Bid
- 10.82
- Ask
- 11.12
- Low
- 10.20
- High
- 11.00
- Volume
- 156
- Mudança diária
- 0.93%
- Mudança mensal
- 36.96%
- Mudança de 6 meses
- 171.18%
- Mudança anual
- 158.85%
