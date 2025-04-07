FiyatlarBölümler
Dövizler / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A

12.00 USD 1.16 (10.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRE fiyatı bugün 10.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.30 ve Yüksek fiyatı olarak 12.01 aralığında işlem gördü.

Prenetics Global Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRE haberleri

Günlük aralık
10.30 12.01
Yıllık aralık
3.09 12.01
Önceki kapanış
10.84
Açılış
10.80
Satış
12.00
Alış
12.30
Düşük
10.30
Yüksek
12.01
Hacim
608
Günlük değişim
10.70%
Aylık değişim
51.90%
6 aylık değişim
200.75%
Yıllık değişim
187.08%
21 Eylül, Pazar