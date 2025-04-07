Währungen / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
11.37 USD 0.53 (4.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRE hat sich für heute um 4.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.30 bis zu einem Hoch von 11.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prenetics Global Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.30 11.80
Jahresspanne
3.09 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.84
- Eröffnung
- 10.80
- Bid
- 11.37
- Ask
- 11.67
- Tief
- 10.30
- Hoch
- 11.80
- Volumen
- 240
- Tagesänderung
- 4.89%
- Monatsänderung
- 43.92%
- 6-Monatsänderung
- 184.96%
- Jahresänderung
- 172.01%
