Валюты / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
9.49 USD 0.29 (2.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRE за сегодня изменился на -2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.29, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой Prenetics Global Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRE
- Генеральный директор Prenetics рассказал Investing.com о росте IM8 и стратегии BTC
- Prenetics CEO tells Investing.com IM8 growth and BTC strategy to drive returns
- Prenetics повышает прогноз выручки на 2025 год благодаря росту бренда IM8
- Prenetics raises 2025 revenue guidance as IM8 brand drives growth
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Pensana to issue equity for incentive awards to employees
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
- Pensana awards long-term incentives to top management
- Singapore seen easing monetary policy as tariffs threaten growth
Дневной диапазон
9.29 10.17
Годовой диапазон
3.09 11.99
- Предыдущее закрытие
- 9.78
- Open
- 9.78
- Bid
- 9.49
- Ask
- 9.79
- Low
- 9.29
- High
- 10.17
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -2.97%
- Месячное изменение
- 20.13%
- 6-месячное изменение
- 137.84%
- Годовое изменение
- 127.03%
