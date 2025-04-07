货币 / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
10.66 USD 1.17 (12.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRE汇率已更改12.33%。当日，交易品种以低点9.51和高点10.90进行交易。
关注Prenetics Global Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRE新闻
- Prenetics CEO tells Investing.com IM8 growth and BTC strategy to drive returns
- Prenetics因IM8品牌推动增长而上调2025年收入指引
- Prenetics raises 2025 revenue guidance as IM8 brand drives growth
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Pensana to issue equity for incentive awards to employees
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
- Pensana awards long-term incentives to top management
- Singapore seen easing monetary policy as tariffs threaten growth
日范围
9.51 10.90
年范围
3.09 11.99
- 前一天收盘价
- 9.49
- 开盘价
- 9.51
- 卖价
- 10.66
- 买价
- 10.96
- 最低价
- 9.51
- 最高价
- 10.90
- 交易量
- 203
- 日变化
- 12.33%
- 月变化
- 34.94%
- 6个月变化
- 167.17%
- 年变化
- 155.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值