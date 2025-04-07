통화 / PRE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
12.00 USD 1.16 (10.70%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRE 환율이 오늘 10.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.30이고 고가는 12.01이었습니다.
Prenetics Global Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRE News
- Prenetics CEO, 인베스팅닷컴에 IM8 성장과 비트코인 전략이 수익 견인할 것이라 밝혀
- Prenetics CEO tells Investing.com IM8 growth and BTC strategy to drive returns
- IM8 브랜드 성장 견인, Prenetics 2025년 매출 전망 상향
- Prenetics raises 2025 revenue guidance as IM8 brand drives growth
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Pensana to issue equity for incentive awards to employees
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
- Pensana awards long-term incentives to top management
- Singapore seen easing monetary policy as tariffs threaten growth
일일 변동 비율
10.30 12.01
년간 변동
3.09 12.01
- 이전 종가
- 10.84
- 시가
- 10.80
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- 저가
- 10.30
- 고가
- 12.01
- 볼륨
- 608
- 일일 변동
- 10.70%
- 월 변동
- 51.90%
- 6개월 변동
- 200.75%
- 년간 변동율
- 187.08%
20 9월, 토요일