PRE: Prenetics Global Limited - Class A

12.00 USD 1.16 (10.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRE ha avuto una variazione del 10.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 12.01.

Segui le dinamiche di Prenetics Global Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.30 12.01
Intervallo Annuale
3.09 12.01
Chiusura Precedente
10.84
Apertura
10.80
Bid
12.00
Ask
12.30
Minimo
10.30
Massimo
12.01
Volume
608
Variazione giornaliera
10.70%
Variazione Mensile
51.90%
Variazione Semestrale
200.75%
Variazione Annuale
187.08%
