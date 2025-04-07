Valute / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
12.00 USD 1.16 (10.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRE ha avuto una variazione del 10.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 12.01.
Segui le dinamiche di Prenetics Global Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRE News
- Il CEO di Prenetics rivela a Investing.com: crescita di IM8 e strategia BTC guideranno i rendimenti
- Prenetics CEO tells Investing.com IM8 growth and BTC strategy to drive returns
- Prenetics aumenta le previsioni di ricavi per il 2025 grazie alla crescita del marchio IM8
- Prenetics raises 2025 revenue guidance as IM8 brand drives growth
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
Intervallo Giornaliero
10.30 12.01
Intervallo Annuale
3.09 12.01
- Chiusura Precedente
- 10.84
- Apertura
- 10.80
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Minimo
- 10.30
- Massimo
- 12.01
- Volume
- 608
- Variazione giornaliera
- 10.70%
- Variazione Mensile
- 51.90%
- Variazione Semestrale
- 200.75%
- Variazione Annuale
- 187.08%
21 settembre, domenica