PRE: Prenetics Global Limited - Class A
12.00 USD 1.16 (10.70%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRE a changé de 10.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.30 et à un maximum de 12.01.
Suivez la dynamique Prenetics Global Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PRE Nouvelles
- Le PDG de Prenetics déclare à Investing.com que la croissance d’IM8 et la stratégie BTC stimuleront les rendements
- Prenetics CEO tells Investing.com IM8 growth and BTC strategy to drive returns
- Prenetics relève ses prévisions de revenus pour 2025 grâce à la croissance de la marque IM8
- Prenetics raises 2025 revenue guidance as IM8 brand drives growth
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Pensana to issue equity for incentive awards to employees
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
- Pensana awards long-term incentives to top management
- Singapore seen easing monetary policy as tariffs threaten growth
Range quotidien
10.30 12.01
Range Annuel
3.09 12.01
- Clôture Précédente
- 10.84
- Ouverture
- 10.80
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Plus Bas
- 10.30
- Plus Haut
- 12.01
- Volume
- 608
- Changement quotidien
- 10.70%
- Changement Mensuel
- 51.90%
- Changement à 6 Mois
- 200.75%
- Changement Annuel
- 187.08%
20 septembre, samedi