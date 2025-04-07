Divisas / PRE
PRE: Prenetics Global Limited - Class A
10.72 USD 1.23 (12.96%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRE de hoy ha cambiado un 12.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.51, mientras que el máximo ha alcanzado 10.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prenetics Global Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRE News
- CEO de Prenetics revela a Investing.com: IM8 y estrategia BTC impulsarán rentabilidad
- Prenetics eleva previsión de ingresos 2025 impulsado por marca IM8
- World No. 1 Tennis Star Aryna Sabalenka Joins Prenetics’ IM8 Health as Global Ambassador and Shareholder
- Prenetics stock steady as Cantor reiterates rating on divestiture news
- # Prenetics becomes first healthcare firm to acquire bitcoin for treasury
- Prenetics Acquires $20 Million In Bitcoin To Boost Healthcare Bitcoin Treasury Strategy - Prenetics Global (NASDAQ:PRE)
- Cantor Fitzgerald raises Prenetics price target on strong quarterly results
- Prenetics stock price target raised to $14 from $13 at Cantor Fitzgerald
- Prenetics stock price target raised to $14 on strong Q1 results
- Prenetics Announces First Quarter 2025 Financial Results, Raises FY2025 Outlook, & Crypto Strategy Announcement Soon
Rango diario
9.51 10.90
Rango anual
3.09 11.99
- Cierres anteriores
- 9.49
- Open
- 9.51
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 9.51
- High
- 10.90
- Volumen
- 213
- Cambio diario
- 12.96%
- Cambio mensual
- 35.70%
- Cambio a 6 meses
- 168.67%
- Cambio anual
- 156.46%
