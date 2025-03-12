Moedas / PRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PRA: ProAssurance Corporation
23.76 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRA para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.75 e o mais alto foi 23.82.
Veja a dinâmica do par de moedas ProAssurance Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRA Notícias
- Can UnitedHealth Really Fight Cost Headaches With $3.3B Amedisys Pill?
- ProAssurance Q2 Earnings Beat Estimates on Declining Expenses
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.96 USD
- ProAssurance earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- ProAssurance (PRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in ProAssurance Stock?
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.95 USD
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.73 USD
- FTC grants early termination for The Doctors Company’s ProAssurance deal
- ProAssurance stockholders approve acquisition by The Doctors Company
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Top 3 Financial Stocks That May Crash This Month - Palomar Hldgs (NASDAQ:PLMR), Heritage Insurance Hldgs (NYSE:HRTG)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - RH (NYSE:RH), ProAssurance (NYSE:PRA)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Crude Oil Gains Over 1%; US Weekly Jobless Claims Increase - Benson Hill (NASDAQ:BHIL), Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA)
- What's Going On With ProAssurance Stock Thursday? - ProAssurance (NYSE:PRA)
- Jabil Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Darden Restaurants, QXO, Five Below And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - China Liberal Education (NASDAQ:CLEU), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- After-hours movers: Five Below, ProAssurance and more
- ProAssurance Stock Jumps 50% On Takeover Deal With The Doctors Company - ProAssurance (NYSE:PRA)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Faixa diária
23.75 23.82
Faixa anual
13.90 24.79
- Fechamento anterior
- 23.78
- Open
- 23.76
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Low
- 23.75
- High
- 23.82
- Volume
- 85
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 1.89%
- Mudança anual
- 58.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh