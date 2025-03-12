FiyatlarBölümler
PRA
PRA: ProAssurance Corporation

23.79 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRA fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.75 ve Yüksek fiyatı olarak 23.82 aralığında işlem gördü.

ProAssurance Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.75 23.82
Yıllık aralık
13.90 24.79
Önceki kapanış
23.78
Açılış
23.77
Satış
23.79
Alış
24.09
Düşük
23.75
Yüksek
23.82
Hacim
233
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
0.13%
6 aylık değişim
2.02%
Yıllık değişim
58.60%
21 Eylül, Pazar