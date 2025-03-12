КотировкиРазделы
PRA
PRA: ProAssurance Corporation

23.79 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.76, а максимальная — 23.80.

Следите за динамикой ProAssurance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.76 23.80
Годовой диапазон
13.90 24.79
Предыдущее закрытие
23.80
Open
23.76
Bid
23.79
Ask
24.09
Low
23.76
High
23.80
Объем
526
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
2.02%
Годовое изменение
58.60%
