PRA: ProAssurance Corporation
23.79 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.76, а максимальная — 23.80.
Следите за динамикой ProAssurance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.76 23.80
Годовой диапазон
13.90 24.79
- Предыдущее закрытие
- 23.80
- Open
- 23.76
- Bid
- 23.79
- Ask
- 24.09
- Low
- 23.76
- High
- 23.80
- Объем
- 526
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- 2.02%
- Годовое изменение
- 58.60%
