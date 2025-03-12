通貨 / PRA
PRA: ProAssurance Corporation
23.78 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり23.75の安値と23.83の高値で取引されました。
ProAssurance Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.75 23.83
1年のレンジ
13.90 24.79
- 以前の終値
- 23.78
- 始値
- 23.76
- 買値
- 23.78
- 買値
- 24.08
- 安値
- 23.75
- 高値
- 23.83
- 出来高
- 308
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 1.97%
- 1年の変化
- 58.53%
