PRA: ProAssurance Corporation
23.78 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.75 bis zu einem Hoch von 23.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProAssurance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRA News
- Can UnitedHealth Really Fight Cost Headaches With $3.3B Amedisys Pill?
- ProAssurance Q2 Earnings Beat Estimates on Declining Expenses
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.96 USD
- ProAssurance earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- ProAssurance (PRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in ProAssurance Stock?
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.95 USD
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.73 USD
- FTC grants early termination for The Doctors Company’s ProAssurance deal
- ProAssurance stockholders approve acquisition by The Doctors Company
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Top 3 Financial Stocks That May Crash This Month - Palomar Hldgs (NASDAQ:PLMR), Heritage Insurance Hldgs (NYSE:HRTG)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - RH (NYSE:RH), ProAssurance (NYSE:PRA)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Crude Oil Gains Over 1%; US Weekly Jobless Claims Increase - Benson Hill (NASDAQ:BHIL), Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA)
- What's Going On With ProAssurance Stock Thursday? - ProAssurance (NYSE:PRA)
- Jabil Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Darden Restaurants, QXO, Five Below And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - China Liberal Education (NASDAQ:CLEU), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- After-hours movers: Five Below, ProAssurance and more
- ProAssurance Stock Jumps 50% On Takeover Deal With The Doctors Company - ProAssurance (NYSE:PRA)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Tagesspanne
23.75 23.83
Jahresspanne
13.90 24.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.78
- Eröffnung
- 23.76
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Tief
- 23.75
- Hoch
- 23.83
- Volumen
- 308
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 1.97%
- Jahresänderung
- 58.53%
