Divisas / PRA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PRA: ProAssurance Corporation
23.78 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRA de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.75, mientras que el máximo ha alcanzado 23.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProAssurance Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRA News
- Can UnitedHealth Really Fight Cost Headaches With $3.3B Amedisys Pill?
- ProAssurance Q2 Earnings Beat Estimates on Declining Expenses
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.96 USD
- ProAssurance earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- ProAssurance (PRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in ProAssurance Stock?
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.95 USD
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.73 USD
- FTC grants early termination for The Doctors Company’s ProAssurance deal
- ProAssurance stockholders approve acquisition by The Doctors Company
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Top 3 Financial Stocks That May Crash This Month - Palomar Hldgs (NASDAQ:PLMR), Heritage Insurance Hldgs (NYSE:HRTG)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - RH (NYSE:RH), ProAssurance (NYSE:PRA)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Crude Oil Gains Over 1%; US Weekly Jobless Claims Increase - Benson Hill (NASDAQ:BHIL), Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA)
- What's Going On With ProAssurance Stock Thursday? - ProAssurance (NYSE:PRA)
- Jabil Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Darden Restaurants, QXO, Five Below And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - China Liberal Education (NASDAQ:CLEU), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- After-hours movers: Five Below, ProAssurance and more
- ProAssurance Stock Jumps 50% On Takeover Deal With The Doctors Company - ProAssurance (NYSE:PRA)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Rango diario
23.75 23.81
Rango anual
13.90 24.79
- Cierres anteriores
- 23.79
- Open
- 23.81
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Low
- 23.75
- High
- 23.81
- Volumen
- 288
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 0.08%
- Cambio a 6 meses
- 1.97%
- Cambio anual
- 58.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B