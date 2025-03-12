货币 / PRA
PRA: ProAssurance Corporation
23.79 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRA汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点23.76和高点23.80进行交易。
关注ProAssurance Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRA新闻
- Can UnitedHealth Really Fight Cost Headaches With $3.3B Amedisys Pill?
- ProAssurance Q2 Earnings Beat Estimates on Declining Expenses
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.96 USD
- ProAssurance earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- ProAssurance (PRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in ProAssurance Stock?
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.95 USD
- ProAssurance stock hits 52-week high at 23.73 USD
- FTC grants early termination for The Doctors Company’s ProAssurance deal
- ProAssurance stockholders approve acquisition by The Doctors Company
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Top 3 Financial Stocks That May Crash This Month - Palomar Hldgs (NASDAQ:PLMR), Heritage Insurance Hldgs (NYSE:HRTG)
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - RH (NYSE:RH), ProAssurance (NYSE:PRA)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Crude Oil Gains Over 1%; US Weekly Jobless Claims Increase - Benson Hill (NASDAQ:BHIL), Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA)
- What's Going On With ProAssurance Stock Thursday? - ProAssurance (NYSE:PRA)
- Jabil Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Darden Restaurants, QXO, Five Below And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - China Liberal Education (NASDAQ:CLEU), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- After-hours movers: Five Below, ProAssurance and more
- ProAssurance Stock Jumps 50% On Takeover Deal With The Doctors Company - ProAssurance (NYSE:PRA)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
日范围
23.76 23.80
年范围
13.90 24.79
- 前一天收盘价
- 23.80
- 开盘价
- 23.76
- 卖价
- 23.79
- 买价
- 24.09
- 最低价
- 23.76
- 最高价
- 23.80
- 交易量
- 526
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- 2.02%
- 年变化
- 58.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值