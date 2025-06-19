Moedas / PJT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PJT: PJT Partners Inc Class A
187.69 USD 4.17 (2.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PJT para hoje mudou para 2.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 183.36 e o mais alto foi 188.63.
Veja a dinâmica do par de moedas PJT Partners Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PJT Notícias
- PJT Partners: IPO Markets Could Be A Sponsor Release Valve (NYSE:PJT)
- PJT Partners: Bullish After M&A Summer (NYSE:PJT)
- Jim Cramer: Sell Chime, Get This Buy Now Pay Later Stock Instead - Chime Financial (NASDAQ:CHYM), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Spirit Airlines weighs strategic options after restructuring efforts falter, WSJ reports
- Exclusive | Spirit Airlines Engages Advisers to Explore Repeat Restructuring
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- Intercorp Financial Services Inc. (IFS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Why ‘Big Short’ investor Steve Eisman remains a stubborn bull — and the next big trade he sees coming
- Is the Options Market Predicting a Spike in PJT Partners Stock?
- Evercore deal accelerates talent dash as banks anticipate M&A upturn
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- PJT Partners (PJT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- PJT Partners Inc. (PJT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PJT Partners Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PJT)
- PJT Partners Q2 Revenue Jumps 13 Percent
- PJT Partners (PJT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- PJT Partners Q2 2025 slides: Revenue jumps 13%, adjusted EPS surges 29%
- PJT Partners beats Q2 expectations with record revenue
- PJT Partners Inc earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Will Applied Digital Corporation (APLD) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- PJT Partners (PJT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- PJT Partners: Safer Way To Play An M&A Upswing (NYSE:PJT)
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- BMO to acquire Burgundy Asset Management for $625 million
Faixa diária
183.36 188.63
Faixa anual
119.76 190.28
- Fechamento anterior
- 183.52
- Open
- 183.36
- Bid
- 187.69
- Ask
- 187.99
- Low
- 183.36
- High
- 188.63
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 2.27%
- Mudança mensal
- 7.23%
- Mudança de 6 meses
- 35.92%
- Mudança anual
- 41.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh