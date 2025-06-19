CotizacionesSecciones
PJT: PJT Partners Inc Class A

183.52 USD 3.14 (1.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PJT de hoy ha cambiado un 1.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 181.78, mientras que el máximo ha alcanzado 188.15.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
181.78 188.15
Rango anual
119.76 190.28
Cierres anteriores
180.38
Open
181.78
Bid
183.52
Ask
183.82
Low
181.78
High
188.15
Volumen
123
Cambio diario
1.74%
Cambio mensual
4.84%
Cambio a 6 meses
32.90%
Cambio anual
37.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B