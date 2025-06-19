Divisas / PJT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PJT: PJT Partners Inc Class A
183.52 USD 3.14 (1.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PJT de hoy ha cambiado un 1.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 181.78, mientras que el máximo ha alcanzado 188.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PJT Partners Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PJT News
- PJT Partners: IPO Markets Could Be A Sponsor Release Valve (NYSE:PJT)
- PJT Partners: Bullish After M&A Summer (NYSE:PJT)
- Jim Cramer: Sell Chime, Get This Buy Now Pay Later Stock Instead - Chime Financial (NASDAQ:CHYM), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Spirit Airlines weighs strategic options after restructuring efforts falter, WSJ reports
- Exclusive | Spirit Airlines Engages Advisers to Explore Repeat Restructuring
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- Intercorp Financial Services Inc. (IFS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Why ‘Big Short’ investor Steve Eisman remains a stubborn bull — and the next big trade he sees coming
- Is the Options Market Predicting a Spike in PJT Partners Stock?
- Evercore deal accelerates talent dash as banks anticipate M&A upturn
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- PJT Partners (PJT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- PJT Partners Inc. (PJT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PJT Partners Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PJT)
- PJT Partners Q2 Revenue Jumps 13 Percent
- PJT Partners (PJT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- PJT Partners Q2 2025 slides: Revenue jumps 13%, adjusted EPS surges 29%
- PJT Partners beats Q2 expectations with record revenue
- PJT Partners Inc earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Will Applied Digital Corporation (APLD) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- PJT Partners (PJT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- PJT Partners: Safer Way To Play An M&A Upswing (NYSE:PJT)
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- BMO to acquire Burgundy Asset Management for $625 million
Rango diario
181.78 188.15
Rango anual
119.76 190.28
- Cierres anteriores
- 180.38
- Open
- 181.78
- Bid
- 183.52
- Ask
- 183.82
- Low
- 181.78
- High
- 188.15
- Volumen
- 123
- Cambio diario
- 1.74%
- Cambio mensual
- 4.84%
- Cambio a 6 meses
- 32.90%
- Cambio anual
- 37.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B