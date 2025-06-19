Währungen / PJT
PJT: PJT Partners Inc Class A
188.23 USD 4.71 (2.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PJT hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.36 bis zu einem Hoch von 189.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die PJT Partners Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
183.36 189.86
Jahresspanne
119.76 190.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 183.52
- Eröffnung
- 183.36
- Bid
- 188.23
- Ask
- 188.53
- Tief
- 183.36
- Hoch
- 189.86
- Volumen
- 206
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- 7.54%
- 6-Monatsänderung
- 36.31%
- Jahresänderung
- 41.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K