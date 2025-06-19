クォートセクション
PJT: PJT Partners Inc Class A

188.23 USD 4.71 (2.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PJTの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり183.36の安値と189.86の高値で取引されました。

PJT Partners Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
183.36 189.86
1年のレンジ
119.76 190.28
以前の終値
183.52
始値
183.36
買値
188.23
買値
188.53
安値
183.36
高値
189.86
出来高
206
1日の変化
2.57%
1ヶ月の変化
7.54%
6ヶ月の変化
36.31%
1年の変化
41.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K