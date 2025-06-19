通貨 / PJT
PJT: PJT Partners Inc Class A
188.23 USD 4.71 (2.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PJTの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり183.36の安値と189.86の高値で取引されました。
PJT Partners Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
183.36 189.86
1年のレンジ
119.76 190.28
- 以前の終値
- 183.52
- 始値
- 183.36
- 買値
- 188.23
- 買値
- 188.53
- 安値
- 183.36
- 高値
- 189.86
- 出来高
- 206
- 1日の変化
- 2.57%
- 1ヶ月の変化
- 7.54%
- 6ヶ月の変化
- 36.31%
- 1年の変化
- 41.47%
