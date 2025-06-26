FiyatlarBölümler
Dövizler / PJT
PJT: PJT Partners Inc Class A

188.06 USD 0.17 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PJT fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.80 ve Yüksek fiyatı olarak 189.32 aralığında işlem gördü.

PJT Partners Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
186.80 189.32
Yıllık aralık
119.76 190.28
Önceki kapanış
188.23
Açılış
188.60
Satış
188.06
Alış
188.36
Düşük
186.80
Yüksek
189.32
Hacim
106
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
7.44%
6 aylık değişim
36.19%
Yıllık değişim
41.35%
21 Eylül, Pazar