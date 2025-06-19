Валюты / PJT
PJT: PJT Partners Inc Class A
180.38 USD 1.10 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PJT за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 179.32, а максимальная — 181.86.
Следите за динамикой PJT Partners Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PJT
- PJT Partners: IPO Markets Could Be A Sponsor Release Valve (NYSE:PJT)
- PJT Partners: Bullish After M&A Summer (NYSE:PJT)
- Jim Cramer: Sell Chime, Get This Buy Now Pay Later Stock Instead - Chime Financial (NASDAQ:CHYM), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Spirit Airlines weighs strategic options after restructuring efforts falter, WSJ reports
- Exclusive | Spirit Airlines Engages Advisers to Explore Repeat Restructuring
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- Intercorp Financial Services Inc. (IFS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Why ‘Big Short’ investor Steve Eisman remains a stubborn bull — and the next big trade he sees coming
- Is the Options Market Predicting a Spike in PJT Partners Stock?
- Evercore deal accelerates talent dash as banks anticipate M&A upturn
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- PJT Partners (PJT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- PJT Partners Inc. (PJT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PJT Partners Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PJT)
- PJT Partners Q2 Revenue Jumps 13 Percent
- PJT Partners (PJT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- PJT Partners Q2 2025 slides: Revenue jumps 13%, adjusted EPS surges 29%
- PJT Partners beats Q2 expectations with record revenue
- PJT Partners Inc earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Will Applied Digital Corporation (APLD) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- PJT Partners (PJT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- PJT Partners: Safer Way To Play An M&A Upswing (NYSE:PJT)
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- BMO to acquire Burgundy Asset Management for $625 million
Дневной диапазон
179.32 181.86
Годовой диапазон
119.76 190.28
- Предыдущее закрытие
- 181.48
- Open
- 180.91
- Bid
- 180.38
- Ask
- 180.68
- Low
- 179.32
- High
- 181.86
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 3.05%
- 6-месячное изменение
- 30.62%
- Годовое изменение
- 35.57%
