ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
A taxa do ONEO para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 126.67 e o mais alto foi 128.19.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ONEO hoje?
Hoje SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) está avaliado em 126.67. O instrumento é negociado dentro de 126.67 - 128.19, o fechamento de ontem foi 128.18, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ONEO em tempo real.
As ações de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF está avaliado em 126.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.37% e USD. Monitore os movimentos de ONEO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ONEO?
Você pode comprar ações de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) pelo preço atual 126.67. Ordens geralmente são executadas perto de 126.67 ou 126.97, enquanto 3 e -1.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ONEO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ONEO?
Investir em SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF envolve considerar a faixa anual 102.49 - 130.10 e o preço atual 126.67. Muitos comparam -1.52% e 10.84% antes de enviar ordens em 126.67 ou 126.97. Estude as mudanças diárias de preço de ONEO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
O maior preço de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) no último ano foi 130.10. As ações oscilaram bastante dentro de 102.49 - 130.10, e a comparação com 128.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
O menor preço de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) no ano foi 102.49. A comparação com o preço atual 126.67 e 102.49 - 130.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ONEO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ONEO?
No passado SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 128.18 e 7.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 128.18
- Open
- 128.19
- Bid
- 126.67
- Ask
- 126.97
- Low
- 126.67
- High
- 128.19
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- -1.52%
- Mudança de 6 meses
- 10.84%
- Mudança anual
- 7.37%
